Южная Корея отложила вакцинацию старшего поколения препаратом от AstraZeneca

Южная Корея временно отказалась от вакцинации людей старше 65 лет препаратом от коронавирусной инфекции нового типа, произведенным компанией AstraZeneca. Такое решение властей связано с недостатком данных об эффективности вакцины в данной возрастной группе, передает «Рёнхап». Агентство отмечает, что окончательное решение о применении вакцины AstraZeneca будет принято в марте.

На сегодняшний день запланировано, что вакцинация граждан Южной Кореи начнётся 26 февраля. Принято решение в первую очередь вакцинировать медицинских работников, а также постояльцев реабилитационных центров. К концу первого месяца весны в стране должны привить 720 тыс. человек.

Ранее эксперты ВОЗ опубликовали рекомендации по использованию вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Прививку можно делать лицам «18 лет и старше». Что касается детей и подростков до 18 лет, то пока нет достаточных данных о том, как препарат действует в этой возрастной группе. В заключении говорится о том, что в отношении новых разновидностей коронавируса предварительный анализ показал несколько меньшую эффективность данной вакцины.

Главы Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото отметил: «Даже если есть возможное снижение степени защиты, которая предоставляет эта вакцина, особенно против болезни в тяжелой форме, нет причин, чтобы не рекомендовать ее использование даже в тех странах, где распространяются новые варианты».

Отметим, что Бельгия запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет. Во Франции и Германии этим препаратом не рекомендовали прививать тех, кто старше 65, а ЮАР и Швейцария вовсе отложили сертификацию данной вакцины.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 15.02.21

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