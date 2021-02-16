ЮАР хочет вернуть 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Власти ЮАР хотят вернуть производителю 1 млн доз вакцин AstraZeneca. Об этом сообщает The Economic Times.

Правительство ЮАР обратилось к Институту сыворотки Индии, которая выпускает вакцину AstraZeneca под брендом Covishield. Партия вакцины была отгружена в африканское государство в начале февраля.

Дело в том, что Минздрав ЮАР утвердил план вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca до того, как поступили сообщения о его невысокой эффективности в предотвращении инфицирования местным штаммом Covid-19 501Y.V2. После этого власти план свернули и допустили продажу закупленной партии вакцины.

Отмечается, что в страну должны были поставить еще 500 тысяч доз препарата в ближайшие недели.

Кейптаун, Зоя Осколкова

Кейптаун. Другие новости 16.02.21

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