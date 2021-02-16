Ученые выделили 16 типов личностей по реакции на пандемию

Исследовательница из Норвегии Мими Лэм предлагает классифицировать людей по категориям в зависимости о того, как они реагируют на пандемию. Это поможет создавать более реалистичные модели распространения вируса, а также предсказывать, как общество будет реагировать на введенные ограничения.

Сотрудница Центра исследований естественных и гуманитарных наук Университета Бергена считает, что реакция на опасность может сильно отличаться в зависимости от ценностей личности, ее принадлежности к определенным социальным группам и ситуационного контекста. Это влияет на то, поддерживает человек или нет принятые политические решения и как распространяется вирус, пишет Лэм в статье, на которую обратила внимание газета «Известия».

Исследовательница предлагает разделить всех людей на 16 личностных типов: «несогласные» («отрицатели», «вредители», «неуязвимые», «бунтари»), «частично согласные» («распространители», «обвинители», «эксплуататоры») и «согласные» («реалисты», «тревожные», «созерцатели», «накопители», «инноваторы», «помощники», «альтруисты», «воины», «ветераны»).

Так, например, «неуязвимые» верят, что обладают иммунитетом к болезни, и продолжают посещать массовые мероприятия. «Отрицатели» – эти люди игнорируют опасность вируса и стараются вести себя так, как будто эпидемии нет. «Инноваторы» предлагают новые способы противостоять болезни: особые виды медицинских масок, улучшенные аппараты вентиляции легких и другие медицинские приборы.

Преобладание в обществе определенных групп будет определять скорость распространения болезни, считает Лэм. А понимание, какая идентичность наиболее представлена в стране, позволит властям выстраивать более эффективную адресную коммуникацию.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 16.02.21

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