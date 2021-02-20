В Японии впервые выявили побочный эффект вакцины от коронавируса

У жителя Японии развилась крапивница после вакцинации препаратом американской компании Pfizer. Медики считают, что это может быть побочным эффектом от прививки.

О побочном эффекте сообщили в канцелярии японского премьер-министра Ёсихидэ Суги. Крапивница была диагностирована у жителя префектуры Тояма.

Минздрав Японии продолжает мониторить ситуацию и принимает все необходимые меры безопасности. Медики следят за состоянием привитых граждан в течение 15 минут после введения препарата, говорится в сообщении.

Япония еще в прошлом году подписала соглашение с производителями вакцин от коронавируса AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech. Токио рассчитывает получить 310 млн доз препаратов против инфекции.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 19.02.21

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