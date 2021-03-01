В ВОЗ назвали долю населения планеты, имеющую антитела к коронавирусу

По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, менее 10% населения Землю выработали антитела к коронавирусу. Это значит, что еще очень рано говорить о достижении коллективного иммунитета.

ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира, сообщила Сваминатан ходе интервью, транслировавшегося в твиттере организации. «ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу», – отметила представитель ВОЗ.

В некоторых густонаселенных городах 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. «Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета», – заметила Сваминатан. Жители без антител, выезжающие за пределы города, по-прежнему подвергаются риску заражения.

По мнению эксперта, единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах – вакцинация. Пока этого не произошло, необходимо принимать все возможные меры предосторожности в целях снижения распространения инфекции.

Женева, Зоя Осколкова

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