В Японии испортилась партия вакцины от коронавируса из-за поломки холодильника

В Японии более 1 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции оказались непригодны для использования из-за поломки холодильника. Проводится расследование.

Вакцины производства Pfizer/BioNTech, которые необходимо хранить при температурах от -80С до -60С, испортились из-за неправильного хранения. Об этом сообщает японская газета Japan Times со ссылкой на представителя правительства страны Кацунобу Като.

Фирма, занимающаяся поставкой холодильных аппаратов, проводит разбирательство, устанавливает причину поломки и готовит доклад. Правительство отреагирует быстро и должным образом в зависимости от того, какими будут результаты расследования, заявил Като.

Ранее стало известно, что в Японии уничтожат часть партии вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, произведенной Pfizer/BioNTech. Причиной тому стали используемые в Японии шприцы. Одна ампула с вакциной рассчитана на шесть доз, однако японские шприцы вмещают лишь пять доз вакцины. В связи с этим часть препарата остается во флаконе и подлежит утилизации.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 02.03.21

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