российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 марта 2021, 15:18 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Китай планирует вакцинировать от коронавируса полмиллиарда человек к июлю

Власти Китая намерены вакцинировать от коронавирусной инфекции около 500 млн жителей страны к концу июня. Об этом сообщил эпидемиолог Чжун Наньшань во время конференции, организованной Университетом Цинхуа и Брукингским институтом.

«Сегодня я спросил своих друзей из CDC о китайском плане вакцинации, и они ответили, что Китай планирует достичь 40% к концу июня», – сказал Чжун. При населении 1,4 миллиарда 40% представляют около 548 миллионов человек.

В настоящее время прививку от коронавируса поставили 3,56% населения, это, примерно, 51 миллион человек, пишет CNN. По прогнозам китайского эпидемиолога, для достижения коллективного иммунитета к Covid-19 Китаю может потребоваться как минимум три года.

Что касается Соединенных Штатов, то, по словам Ву Цзуньи из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, если в США будут сохраняться нынешние темпы вакцинации, к июню будут привиты от коронавируса более 80% населения.

«Таким образом, если мы сможем устранить все политические барьеры, то две страны, возможно, станут первыми двумя государствами в мире, которые снимут ограничения на передвижение через границы», – заключил эксперт.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 02.03.21

«Носить маски и руками заниматься»: Онищенко объяснил, как в ближайшие годы будет жить Россия. / Онищенко: Вакцинация от маски не спасет. / Онищенко запретил россиянам выбирать вакцину от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

«Носить маски и руками заниматься»: Онищенко объяснил, как в ближайшие годы будет жить Россия

Онищенко: Вакцинация от маски не спасет

Онищенко запретил россиянам выбирать вакцину от коронавируса

Ситуация становится критической: в Сербии эпидемиологи выступили за введение режима ЧС

В Японии испортилась партия вакцины от коронавируса из-за поломки холодильника

В России впервые за пять месяцев выявили менее 11 тысяч заболевших Covid-19

США отказались делиться вакциной с другими странами

Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Китай, Коронавирус из Китая,