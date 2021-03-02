Китай планирует вакцинировать от коронавируса полмиллиарда человек к июлю

Власти Китая намерены вакцинировать от коронавирусной инфекции около 500 млн жителей страны к концу июня. Об этом сообщил эпидемиолог Чжун Наньшань во время конференции, организованной Университетом Цинхуа и Брукингским институтом.

«Сегодня я спросил своих друзей из CDC о китайском плане вакцинации, и они ответили, что Китай планирует достичь 40% к концу июня», – сказал Чжун. При населении 1,4 миллиарда 40% представляют около 548 миллионов человек.

В настоящее время прививку от коронавируса поставили 3,56% населения, это, примерно, 51 миллион человек, пишет CNN. По прогнозам китайского эпидемиолога, для достижения коллективного иммунитета к Covid-19 Китаю может потребоваться как минимум три года.

Что касается Соединенных Штатов, то, по словам Ву Цзуньи из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, если в США будут сохраняться нынешние темпы вакцинации, к июню будут привиты от коронавируса более 80% населения.

«Таким образом, если мы сможем устранить все политические барьеры, то две страны, возможно, станут первыми двумя государствами в мире, которые снимут ограничения на передвижение через границы», – заключил эксперт.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 02.03.21

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