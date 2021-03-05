В Камбодже за умышленное заражение коронавирусом будут лишать свободы

Власти Камбоджи одобрили закон, который предусматривает лишение свободы за нарушение правил борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Guardian.

Новая норма предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет за нарушение карантинных правил. За участие в организованном сообществе, умышленно распространяющем коронавирус, грозит до 20 лет лишения свободы.

Законопроект получил единогласное одобрение в парламенте. По словам министра здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенги, закон будет прочной правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения.

В Камбодже с начала пандемии зафиксировали около тысячи случаев заражения коронавирусом. При этом резкий рост заболеваемости пришелся на февраль 2021 года.

Пномпень, Зоя Осколкова

Пномпень. Другие новости 05.03.21

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