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Суббота, 6 марта 2021, 12:01 мск

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Венгрия приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за технических сбоев

Власти Венгрии были вынуждены временно приостановить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции нового типа препаратом компании AstraZeneca. Причиной стали технические проблемы с оповещениями, сообщает газета Hungary Today.

По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, в программе оповещений о вакцинации произошел ряд технических сбоев. Граждан повторно вызвали на прививку уже после того, как они ее сделали, а другим предложили приехать в пункт вакцинации в сотнях километрах от их места жительства.

Орбан пояснил, что программу вакцинации пришлось приостановить на время проверки. На устранением проблем направили оперативную группу. Также отмечается, что помимо препарата AstraZeneca в Венгрии доступны другие вакцины, в том числе вакцина от Pfizer, российская «Спутник V» и разработка китайской компании Sinopharm.

Власти страны рассчитывают вакцинировать 70% населения к июню 2021 года, передает «Интерфакс».

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