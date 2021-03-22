Таиланд начал испытания на добровольцах собственной вакцины от коронавируса

Тайские ученые приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции. Ожидается, что препарат можно будет использовать в следующем году.

Вакцину от Covid-19 разработала фармацевтическая госкомпания совместно с отделом тропической медицины Университета Махидол и американскими некоммерческими организациями. В клинических испытаниях примут участие 460 добровольцев.

Вторая фаза тестирования запланирована на июль, передает «Интерфакс». «Вакцину, которую тайцы производят для тайцев, как ожидается, будут использовать в следующем году», – сказал глава совета Университета Махидол Пиясакол Саколсатаядорн.

Кроме того, Таиланд разрабатывает еще одну вакцину с использованием технологии матричной рибонуклеиновой кислоты. Однако до испытаний этого препарата на людях дело пока не дошло.

С начала пандемии в Таиланде зарегистрировали более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом. Covid-19 стал причиной смерти 90 пациентов.

Бангкок, Зоя Осколкова

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