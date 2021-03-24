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Среда, 24 марта 2021, 10:34 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Китай остановил прием товаров трех российских компаний из-за коронавируса на упаковке

Таможенные органы Китая приостановили прием грузов российских предприятий. На упаковке товара этих компаний обнаружили коронавирусную инфекцию.

Под запрет попала продукция предприятий «Камчатморепродукт», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» и ОАО «Южморрыбфлот. Таможенные органы КНР приостановили прием импортных таможенных деклараций этих компаний на неделю, передает РИА «Новости».

На упаковках нескольких партий замороженной кеты и минтая, импортированных из России, специалисты выявили нуклеиновую кислоту коронавируса.

Отмечается, что прием грузов автоматически возобновится по истечении указанного срока.

Пекин, Зоя Осколкова

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Дальний Восток, Пандемия коронавируса, Россия, Экономика, Китай, Коронавирус из Китая,