Индийские ученые нашли новый штамм коронавируса с двойной мутацией

В Индии обнаружили разновидность коронавируса с двойной мутацией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Мутации E484Q и L452R были обнаружены примерно в 15-20% из 10 тысяч проанализированных образцов и не соответствуют любым ранее перечисленным штаммам.

Кроме того, индийские медики обнаружили 736 образцов с «британским» штаммом, 34 – «южноафриканским» и один – «бразильским», передает «Интерфакс».

Тем временем в Индии продолжает расти число инфицированных. В связи с этим власти запретили в Дели и Мумбаи празднества по случаю фестиваля весны Холи.

Индия находится на третьем месте в мире по числу случаев Covid-19. С начала пандемии в стране заразились более 11,7 млн человек, умерли более 160 тысяч.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 24.03.21

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