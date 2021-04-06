У большинства переболевших жителей Уханя сохранились антитела к коронавирусу

Более 70% жителей Уханя и его пригородов, которые переболели коронавирусом, имеют антитела к SARS-CoV-2. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на biorxiv.

Китайские медики взяли образцы у 800 жителей Уханя, которые более года назад перенесли коронавирусную инфекцию. Выяснилось, что большинство из них имеют антитела. Таким образом, возникают сомнения в том, что иммунитет к Covid-19 сохраняется недолгое время.

«Это исследование важно для понимания иммунной памяти, вызванной SARS-CoV-2, для разработки вакцины и терапевтических средств, – пишут авторы исследования. – Оно говорит о том, что у большинства сохраняется долгосрочный иммунитет к коронавирусу и они защищены от повторной инфекции».

Ученые собираются продолжить наблюдение в течение нескольких лет, чтобы проследить за тем, как будет меняться уровень антител в крови переболевших.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 06.04.21

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