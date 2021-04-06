В Тюменской области за день от Covid-19 не умер ни один человек

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный портал по контролю за распространением Covid-19. По его данным, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 33 918 случаев заражения этой инфекуцй.

По выздоровлению за день выписали 54 тюменца. Общее число пациентов, которые закрыли больничный лист составило 32 014 человек. С начала вспышки Covid-1-19 на территории области скончались 417 человек, а за минувшие сутки таких случаев зафиксировано не было.

В Югре зафиксировано 59 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, выписались с больничного еще 55 жителей. В ЯНАО – 20 заболевших, 29 поправились.

В целом по России 6 апреля выявлено 8 328 заразившихся коронавирусом. Скончались 389 человек. Всего с начала пандемии в стране обнаружено 4 597 868 заболевших коронавирусом.

Тюмень, Иван Гридин

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