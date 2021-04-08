В Тюменской области коронавирусом заразились еще 53 человека

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19. С начала вспышки в Тюменской области коронавирусом заразились 34 019 человек. Из них более 32 тыс. пациентов выздоровели, 417 человек скончались от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений.

Напомним, что на территории региона до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Как писал «Новый День», в России за минувшие сутки выявили еще 8 672 случая Covid-19 в 83 регионах. С начала вспышки коронавирусной инфекцией заразились 4 614 834 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 101 845 пациентов скончались.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 08.04.21

За сутки в Югре выявили 67 новых случаев Covid-19. / За день в России выявили более 8,6 тысячи заболевших коронавирусом. / В Австрии допустили регистрацию «Спутника V» раньше регулятора Евросоюза. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»