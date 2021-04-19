В американском океанариуме выдры заболели коронавирусом

В городе Атланта в американском штате Джорджия выдры в океанариуме заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на коронавирус. У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять», – сообщили представители океанариума.

В настоящее время выдры идут на поправку, наблюдается положительная динамика, сотрудники ждут окончательного выздоровления животных, чтобы вновь показывать их гостям океанариума.

Основной причиной заражения считается передача инфекции от работника океанариума, являющегося бессимптомным носителем. Версию о заражении от посетителей исключается, так как выдры не контактируют с гостями.

Атланта, Зоя Осколкова

Атланта. Другие новости 19.04.21

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