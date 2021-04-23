В Венгрии откроют доступ в театры и рестораны только вакцинированным

Власти Венгрии хотят смягчить карантинные ограничения для тех, кто поставил прививку от коронавируса. Граждан с паспортами вакцинации будут пускать в заведения общепита, кино, театры и другие общественные учреждения. Об этом рассказал премьер страны Виктор Орбан.

На следующей неделе в Венгрии от коронавируса должно быть провакцинировано уже 40% населения, что позволяет смягчить ограничения, заявил глава кабмина в интервью Kossuth Radio. Сейчас получили вакцину 3,5 млн жителей Венгрии из 9,7 млн населения.

В 24 апреля в стране без ограничений будут открыты летние террасы кафе и ресторанов. На следующей неделе для поставивших прививку от коронавируса откроются театры, цирки, кинотеатры, тренажерные залы, бассейны, общественные бани, библиотеки и трибуны на спортивных мероприятиях.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Венгрии с начала пандемии выявили свыше 760 тысяч случаев заражения Covid-19, умерли более 26 тысяч человек. При этом Венгрия была первой страной ЕС, одобрившей российскую вакцину «Спутник V». Именно благодаря поставкам противокоронавирусных препаратов из России и Китая Будапешту удалось добиться высокого уровня вакцинации.

Будапешт, Зоя Осколкова

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