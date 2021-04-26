Германию и США захлестнула волна поддельных справок о прививках и ПЦР-тестах

В Германии расследуют продажу поддельных сертификатов о прививках от коронавируса, которые сложно отличить от настоящих. При этом поддельные справки о ПЦР-тестах массово выявляют из-за орфографических ошибок.

Власти Германии планируют на уровне закона обязать привитых от коронавируса устанавливать мобильное приложение, в котором видна цифровая версия сертификата. Поводом стал наплыв фальшивых сертификатов высокого качества, передает «Вестник АТОР» со ссылкой на местные СМИ.

В соцсетях появились множество предложений о продаже поддельных прививочных сертификатов на идентичном оригиналу бланке со штампами врачей, подписями и наклейками с указанием партии вакцины. Продавец фальшивок рассказал, что продает по 30 документов в день, по 150 евро за каждый.

По данным издания, фальшивку можно узнать, только сравнив номер на штампе с базой данных немецких врачей. У таможенников нет доступа к такой базе, поэтому подделки часто проходят проверку на границе.

В то же время поддельные справки о ПЦР-тестах британские пограничники изымают по 100 штук в день. Мошенников часто выдает безграмотность: они с ошибками пишут названия лабораторий, процедур и даже слово «коронавирус». СМИ узнали, что семейный доктор на испанской Майорке продавал туристам по 80 евро справки о тестах без проведения анализа.

По данным издания, подделать сертификат о прививке в США довольно просто. Его выдают в черно-белом варианте с напечатанным логотипом Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний, а остальные данные вписывают вручную. Мошенники просят за подделки от 50 до 150 долларов. Американские власти уже призвали электронные площадки отказаться от рекламы и продажи фальшивок.

Москва, Наталья Рязанова

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