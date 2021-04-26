Чиновницу уволили из-за нехватки тестов на коронавирус

В Ульяновской области своего поста лишилась и.о. первого зампреда правительства региона Екатерина Уба. Поводом для увольнения стала нехватка тестов на Covid-19.

Об отставке чиновницы заявил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Региональный минздрав сообщил, что тестов на коронавирус осталось на две недели, так как есть сложности с финансированием закупок реагентов.

«Как мы будем выходить из ситуации? На две недели всего тестов. Сейчас что-то с колес где-то как-то покупать? Не понятно… Я считаю, что вы не дорабатываете… Всему блоку министерства здравоохранения я объявляю устный выговор, – заявил Русских. – Екатерина Владимировна, я освобождаю Вас от обязанностей, замещаемой должности. Кадрам подготовить соответствующие документы. Вы что, меня хотели подставить?»

Врио губернатора подчеркнул, что борьба с коронавирусом на сегодняшний день является первоочередным вопросом. Русских отметил, что узнал о нехватке тестов «какими-то партизанскими методами».

Те направления, которые курировала Уба, теперь переходят под оперативное управление и.о. председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина.

Ульяновск, Зоя Осколкова

Ульяновск. Другие новости 26.04.21

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