Индия обновила антирекорд по смертности от Covid-19

В Индии 3780 заразившихся Covid-19 умерли за минувшие сутки – это максимум в стране за все время пандемии. За тот же период в стране выявили 382 315 новых случаев коронавируса, пишет Times of India.

По данным Минздрава Индии, в стране 3 487 229 больных коронавирусом. С начала пандемии умерли 226 188 заболевших.

Власти сообщают, что прирост новых больных Covid-19 замедлился. Эксперты уверены, но реальные цифры намного выше, потому что у тестирования маленький охват.

Главной проблемой все еще остается нехватка кислорода для аппаратов ИВЛ. В связи с этим Высокий суд Аллахабада назвал проблемы с обеспечением кислородом «геноцидом» со стороны властей.

«Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступлением, не меньшим, чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода», – приводит слова судей телеканал NDTV.

Как сообщал «Новый День», ситуацию с Covid-19 в Индии уже назвали «коронавирусным штормом». 1 мая число новых случаев заражения превысило 400 тыс. впервые в мире.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 05.05.21

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