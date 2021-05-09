СМИ: Германия отказалась от российской вакцины от коронавируса

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» попал под запрет в Германии. Как пишет авторитетное немецкое издание Bild, поставки вакцины в июне-июле 2021 года в ФРГ не будут осуществлены, а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин, передает РБК.

Как сообщается, Bild охарактеризовал сделку как «в сущности мертвую». Переговоры по поставкам «Спутник V» в Германию затягиваются, отмечает немецкое издание со ссылкой на свои источники.

«Еще одно препятствие: если бы русские вообще могли доставить вакцину Sputnik V в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно было бы сократить», – говорится в публикации. В правительственных кругах Германии считают, что это невозможно, «учитывая ситуацию в Индии», где заметно выросла смертность от коронавируса.

Как отмечает ТАСС, Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 403 738 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 22 296 414. Как говорится в сообщении ведомства, число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 4 092 и достигло 242 362.

Берлин – Москва, Светлана Антонова

Берлин – Москва. Другие новости 09.05.21

Россия получила индийский штамм коронавируса. / Суточная заболеваемость коронавирусом в России снова подросла. / В Свердловской области за сутки зарегистрировано менее сотни новых случаев Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»