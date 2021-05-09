Всем назло: депутат Бундестага намерен привиться российской вакциной от коронавируса

Депутат германского Бундестага от Левой парти Дитер Дэм приехал в Москву для вакцинации от коронавируса. Об этом сам парламентарий сообщил журналистам.

Дэм, слова которого приводит РИА «Новости», подчеркнул, что не боится прививаться российской вакциной. По его мнению, недопуск «Спутника V» в Германию связан с политическими причинами. «Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей», – сказал немецкий депутат.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.05.21

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