Собаки эффективнее обнаруживают коронавирус, чем экспресс-тесты

Британские ученые выяснили, что собаки-ищейки эффективно выявляют коронавирус, даже если у человека нет никаких симптомов. Использование обученных животных могло бы снизить темпы распространения инфекции.

Ранние исследовательские работы доказали, что псы способны чувствовать такие болезни, как рак, малярию и эпилепсию. Специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины решили опробовать ищеек в выявлении коронавируса и получили потрясающий результат.

Ученые взяли предметы одежды и защитные маски у людей, которые получили положительный результат теста на SARS-CoV-2. Шесть собак обнюхали более 200 образцов и выявили коронавирус с вероятностью от 82 до 94%.

По мнению авторов исследования, их работа доказывает, что ищейки могут быть использованы, например, в аэропортах наряду с уже традиционными ПЦР-тестами для выявления бессимптомных случаев Covid-19. Эксперты считают, что это позволить снизить скорость передачи инфекции более чем в два раза.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 24.05.21

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