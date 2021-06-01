В Израиле отменены почти все антикоронавирусные меры

Власти Израиля отменили почти все ограничения, которые были введены в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel.

С 1 июня в стране отменяются лимиты на число человек, участвующих в массовых мероприятиях. Также израильтянам больше не нужно для допуска куда бы то ни было предъявлять документ о вакцинации или о выздоровлении после коронавируса.

Лишь две меры остаются в силе – ношение защитных масок в общественных местах и карантин для приезжих. Граждане тех стран, которые входят в «красный список» по эпидемиологической опасности, должны также иметь при себе результаты теста, сделанные за 72 часа до вылета.

В Израиле вакцинировались от Covid-19 более 70% взрослого населения. На следующей неделе в стране начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Иерусалим, Зоя Осколкова

Иерусалим. Другие новости 01.06.21

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