Новые штаммы коронавируса обозначат буквами, чтобы не обижать страны

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет обозначать новые варианты коронавируса буквами греческого алфавита. Такое решение было принято, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые.

Обозначения вариантов Covid-19 по местам, где они были обнаружены, «может носить порочащий и дискриминационный характер», поэтому была создана новая система названий.

«Группа экспертов, созванная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма», – говорится в сообщении ВОЗ в твиттере.

В то же время в профессиональных исследованиях останется научная система наименований, которая существует сейчас. К данному моменту ученые выявили «британский», «индийский», «бразильский» и другие варианты коронавирусной инфекции.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 01.06.21

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