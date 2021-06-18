Башкирия ограничила доступ к услугам непривитым от коронавируса гражданам

Власти Башкирии ввели ограничения для граждан, которые не поставили прививку от коронавируса. Доступ в некоторые заведения и участие в массовых мероприятиях будут возможны только после предъявления сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста.

Согласно изменениям, которые внес глава Башкортостана Радий Хабиров в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, до 2 июля жителям республики, других регионов и иностранцам, необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях.

С 22 июня 2021 года посещение музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, ночных клубов, а также участие в массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях будет возможно только при предъявлении одного из следующих документов: сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19 на портале госуслуг, справки о вакцинации, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР.

С 29 июня это требование распространится на сферу общественного питания (при количестве 10 и более посадочных мест), деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий. Кроме того, непривитых не пустят в междугородние пассажирские автобусы, а также пригородный поезд «Орлан».

Владельцам различных предприятий и руководству заведений предписано усилить режим текущей дезинфекции.

«Для обязательной вакцинации у нас нет оснований. В республике эпидемиологическая ситуация спокойная, но для того, чтобы не было проблем позже, я сегодня подписал изменения в 111-й Указ. Они в основном касаются вакцинации и мер безопасности с точки зрения санитарно-эпидеомологической обстановки, – прокомментировал Хабиров. – Все наши ограничения мы вводим с единственной целью – защитить добросовестных людей от тех, кто безответственно относится к своему здоровью. Гарантия и защита от болезни – вакцинация».

Ранее в Нижегородской области ограничили доступ местных жителей на массовые мероприятия. Для их посещения с 18 июня необходимо будет предъявлять результаты теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 18.06.21

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