В Ленобласти компаниям начнут выдавать ковид-паспорта

В Ленинградской области предприниматели и компании смогут получить паспорта ковидной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Те организации, которые захотят выйти из-под действующих в данной конкретной зоне ограничений, смогут оформить такие «паспорта», предоставив в районную администрацию документы о количестве сотрудников – вакцинированных, переболевших Covid-19 в течение последних шести месяцев, имеющих антитела к коронавирусу или медотвод от прививок. Если в сумме количество сотрудников этих категорий достигнет 80%, организация получит паспорт ковидной безопасности, согласованный Роспотребнадзором», – говорится в сообщении.

Введение ковид-паспортов для бизнеса анонсировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что принцип получения таких документов будет исключительно добровольным и заявительным. Никаких санкций за отказ от прививки не предусмотрено. Равно как и санкций для организаций, которые не будут получать паспорта ковидной безопасности.

Ранее власти Ленобласти поделили регион на три зоны – зеленую, желтую и красную – в зависимости от степени распространения коронавируса, передает «Интерфакс». В каждой зоне действуют ограничения разной степени жесткости. Кроме того, работодателей в Ленобласти обязали к осени вакцинировать от коронавируса 80% сотрудников. Такое же количество государственных гражданских и муниципальных служащих региона должны к 1 сентября пройти вакцинацию.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 22.06.21

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