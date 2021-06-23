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Среда, 23 июня 2021, 10:02 мск

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Коронавирус распространяется на детских праздниках

Специалисты Гарвардской медицинской школы утверждают, что детские праздники, например дни рождения, могут становиться источником распространения. Об этом сообщает «Газета.ru».

Исследователи изучили данные о распространении Covid-19 в период с января по ноябрь 2020 года в 2,9 млн квартир и частных домов, в которых проживали более 6,5 млн человек. Дни рождения оказались связаны с более высоким уровнем заражений, причем чаще всего речь идет именно о детских праздниках.

Примечательно, что роста заболевших не наблюдалось в другие знаменательные даты вроде юбилеев. Ученые предполагают, что в честь дня рождения ребенка собирается больше гостей, к тому же такие праздники устраиваются чаще. Находясь на небольшой, плохо вентилируемой территории, приглашенные не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски.

Специалисты подчеркнули, что использовали административные данные, а не записи о лабораторно подтвержденных случаях, поэтому реальная ситуация может отличаться. Также в выборку не попала информация о бессимптомных случаях болезни.

Бостон, Зоя Осколкова

Бостон. Другие новости 23.06.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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