Пожилой британец почти год боролся с коронавирусом и победил

Больной Covid-19 житель Великобритании выздоровел после почти десяти месяцев борьбы и применения различных методов лечения. Супруга 72-летнего пенсионера пять раз начинала организовывать его похороны. Об этом пишет Guardian.

Дэйв Смит заразился коронавирусом в начале первой волны в Великобритании в 2020 году. Его состояние здоровья постоянно менялось: иногда мужчина чувствовал себя лучше, а порой его самочувствие резко ухудшалось.

В общей сложности Смит проболел Covid-19 более 290 дней подряд. Он сдал 42 теста на инфекцию, которые оказались положительными. «Моя жена начинала организовывать похороны пять раз», – рассказал мужчина.

Победить болезнь медики смогли с помощью коктейля из антител, который давали пациенту на протяжении полутора месяцев, пока результат его теста не оказался отрицательным.

Сам Смит очень рад своему выздоровлению, несмотря на то, что инфекция практически разрушила его легкие. Пенсионер ощущает нехватку воздуха при малейших нагрузках, но все равно воспринимает каждый прожитый день как подарок.

Лондон, Зоя Осколкова

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