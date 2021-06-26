Китай угрожал Украине лишением вакцины от коронавируса за поддержку уйгуров

Китайские власти пригрозили Украине блокировкой поставок вакцины от коронавируса, сообщает Associated Press. По данным агентства, Пекину не понравилась поддержка Киевом документа о правах уйгуров.

В Совете по правам человека в Женеве на этой неделе был подписан документ, в котором говорится о необходимости немедленного присутствия независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Более 40 стран поддержали призыв, в том числе и Украина.

Как сообщили AP дипломатические источники, после этого Пекин выступил с предупреждением к Киеву, пообещав заблокировать поставку не менее 500 тысяч доз вакцины от Covid-19, если Украина не откажется от поддержки документа. В результате через день после подписания в Киеве изменили решение по уйгурам.

Китай поставляет на Украину препарат CoronaVac, произведенный компаний Sinovac Biotech. Как ранее сообщал министр здравоохранения Максим Степанов, на начало мая Киев получил 1,2 млн доз вакцины.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 25.06.21

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