В детском лагере в Тыве у трети ребят и сотрудников выявили Covid-19

В детском оздоровительном лагере в Тыве у трети сотрудников и отдыхающих выявили коронавирусную инфекцию. Региональное управление СКР объявило о начале проверки. Роспотребнадзору поручено проверить другие детские лагеря.

В стационарном детском оздоровительном лагере «Байлак» на берегу озера Чагытай находилось 174 ребенка и 33 сотрудников. ПЦР-методом было выявлено активное заболевание Covid-19 у 66 детей и 8 работников.

«По данному факту было организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – сообщается на сайте республиканского управления СКР.

Кроме того, проверку на предмет соблюдения требований законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводит региональная прокуратура. Руководству Управления Роспотребнадзора в Республике Тыва направлено требование о проведении проверок в других детских лагерях.

Кызыл, Зоя Осколкова

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