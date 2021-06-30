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Среда, 30 июня 2021, 08:59 мск

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Лидер КНДР назвал чиновников безответственными за ошибки в борьбе с пандемией

Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил высокопоставленных должностных лиц в пренебрежении своими обязанностями. В стране произошел некий «серьезный инцидент», который порождает угрозу безопасности народа, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Генеральный секретарь указал, что чиновники пренебрегли важными решениями партии в процессе подготовки к глобальному кризису в области здравоохранения и вызвали серьезный инцидент, который создает кризис для безопасности государства и народа. Ким Чен Ын отметил, что в связи с этим должностных лиц ожидают серьезные последствия.

Деталей произошедшего не сообщается. Лидер КНДР лишь указал на «хроническую» безответственность и недееспособность высокопоставленных чиновников, а также призвал партию бороться с идеологическими дефектами и негативными факторами. «Генеральный секретарь серьезно раскритиковал повсеместно обнаруживаемые у высокопоставленных чиновников экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление», – передает ЦТАК.

Пхеньян официально не признает распространение коронавируса на своей территории. Несмотря на это внутри страны, как и на ее границах, соблюдаются жесткие антивирусные меры.

Пхеньян, Зоя Осколкова

Пхеньян. Другие новости 30.06.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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