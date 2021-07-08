В Волгоградской области ужесточаются антиковидные меры

В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. С 12 июля развлекательные заведения, кафе и рестораны не смогут работать по ночам.

Работа фудкортов и детских комнат в торговых центрах, а также ночных ресторанов приостанавливается, сообщила пресс-служба администрации региона. Исключение сделают только для тех заведений, где будет привито 60% персонала, или сотрудники имеют антитела после перенесенного заболевания.

Кроме того, посещать такие заведения смогут люди после предъявления паспорта и сертификата о прививке с QR-кодом, отрицательного ПЦР-теста или документа о наличии антител.

«Всем несовершеннолетним волгоградцам разрешат находиться в ТРК только в сопровождении взрослых», – говорится в сообщении.

Пансионатам и домам отдыха региона также рекомендовано принимать людей с прививкой или с антителами.

По данным оперштаба, в Волгоградской области с начала пандемии зарегистрировано 64 446 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 241 за последние сутки. Выздоровели 59 912 человек, 1572 скончались.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 08.07.21

Жителя Калининграда задержали за угрозы чиновнице из-за антиковидных мер. / ЕС готов обсудить с Россией взаимное признание Covid-сертификатов. / Смертность от Covid-19 в РФ снова выросла: 734 летальных исхода за сутки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»