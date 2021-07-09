Ученые обнаружили гены, отвечающие за тяжелое течение Covid-19

Журнал Nature опубликовал первые результаты одного из крупнейших исследований, посвященного связи генома человека с тяжестью заболевания Covid-19. В научной работе приняли участие тысячи специалистов из 25 стран.

Масштабный проект, изучающий геном человека в контексте пандемии коронавируса, стартовал весной прошлого года. Первые результаты этого всеобъемлющего исследования представили сотрудники Института молекулярной медицины Финляндии при Хельсинкском университете, Массачусетского технологического института и Гарварда. Ученые проанализировали генетический материал 49 562 жителей 19 разных стран с подтвержденным Covid-19 и двух миллионов здоровых людей.

Таким образом, были подтверждены предположения о том, что за уязвимость к SARS-CoV-2 кроме других факторов, таких как возраст, наличие хронических заболеваний, лишний вес, отвечают еще и гены. Специалистам удалось выявить 13 значимых для всего генома локусов – местоположений определенного гена на спирали ДНК, – которые связаны с инфекцией или тяжелыми проявлениями Covid-19.

Некоторые из этих фрагментов генома соответствуют легочным или аутоиммунным и воспалительным заболеваниям. При этом из 13 локусов два чаще встречались среди пациентов восточноазиатского или южноазиатского происхождения, чем у европейцев.

Предполагается, что ингибирование локусов может быть частью лечения Covid-19. Однако работа еще находится в начальной стадии, поэтому потребуется время, чтобы найти окончательное объяснение тому, как соотносятся вирус и ДНК человека. В перспективе это исследование может помочь в лечении и других инфекционных заболеваний.

Хельсинки, Зоя Осколкова

Хельсинки. Другие новости 09.07.21

В Забайкалье введены жесткие антиковидные ограничения. / «Я однозначно пойду!» – митрополит Евгений о несогласованном крестном ходе на Царские дни. / В Кремле оценили предложение ЕС о признании Covid-сертификатов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»