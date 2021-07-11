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Воскресенье, 11 июля 2021, 16:41 мск

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В Крыму зафиксирована рекордная заболеваемость коронавирусом

В Крыму за минувшие сутки выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом – впервые выявлено 368 новых случаев заражения.

«Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы», – уточнил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте», обратившись с просьбой соблюдать необходимые ограничения.

Ранее сообщалось, что эксперты отнесли Крым и Севастополь к числу регионов, отмечаются одни из самых высоких темпов распространения коронавируса.

Аксенов рекомендовал предприятиям всех форм собственности, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников.

Симферополь, Светлана Антонова

Симферополь. Другие новости 11.07.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Туризм, Коронавирус из Китая,