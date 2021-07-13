Прививка от коронавируса Johnson&Johnson может быть причиной редкого заболевания

Фармацевтическая компания Johnson&Johnson сообщила Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) о случаях неврологического расстройства после вакцинации от коронавируса.

Медики зарегистрировали несколько случаев синдрома Гийена-Барре поле прививки препаратом Johnson&Johnson. «Вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В настоящее время на территории США одобрены три вакцины от коронавируса, в том числе Johnson & Johnson. Ранее американские власти приостанавливали вакцинацию препаратом этой компании из-за образования тромбов у пациентов. Затем ограничения сняли, но производителя обязали сообщать обо всех побочных эффектах, даже встречающихся очень редко.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.07.21

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