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Вторник, 13 июля 2021, 14:55 мск

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В ВОЗ заявили об опасности смешивания вакцин и «третьих доз»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на отсутствие убедительных аргументов в пользу смешивания доз различных двухфазных вакцин от коронавируса и получения прививок-бустеров, так называемых «третьих доз».

«Это довольно опасный тренд. У нас нет ни данных, ни доказательств (...) В государствах начнется хаос, если граждане сами начнут решать, кто и когда получит вторую, третью и четвертую дозу», – цитирует Reuters заместителя главы ВОЗ по науке Сумью Сваминатан.

Ранее о бустерных дозах вакцин от коронавируса говорила эксперт по иммунизации ВОЗ Анн Линдстранд. По ее словам, эффективность прививок со временем снижается, но вместо полной ревакцинации страны могли бы поделиться друг с другом излишками вакцины.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 13.07.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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