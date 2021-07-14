На британском авианосце коронавирусом заболели 100 моряков

На борту британского авианосца Queen Elizabeth («Королева Елизавета») произошла вспышка коронавируса. На данный момент Covid-19 выявили у ста военнослужащих.

Как сообщает ВВС со ссылкой на источник, вспышка коронавируса не изменит намеченные планы по развертыванию авианосной ударной группы. Авианосец продолжит выполнение своих оперативных задач, сейчас он находится в водах Индийского океана, позднее возьмет курс на Японию.

Вместе с тем, на других кораблях авианосной ударной группы также зарегистрированы случаи заражения.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что ситуация с распространением Covid-19 на борту «Queen Elizabeth» находится под контролем. Он добавил, что все члены экипажа были вакцинированы. Морякам предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 14.07.21

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