Врачи рассказали об осложнениях после коронавируса

Британские ученые проанализировали информацию о состоянии людей, перенесших коронавирусную инфекцию, и вычислили основные осложнения, с которыми сталкиваются пациенты после болезни. Результаты первого масштабного обсервационного исследования опубликовал журнал The Lancet.

Данные были получены из 302 больниц Великобритании, куда госпитализировали более 70 тысяч пациентов с Covid-19. Примерно у половины заразившихся коронавирусом – 36 367 из 73 197 – во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений. Речь идет о почечных, сложных респираторных и системных нарушениях, а также сердечно-сосудистых, неврологических, желудочно-кишечных и печеночных осложнениях.

Риску возникновения различных нарушений подвержены в большей степени мужчины и люди старше 60 лет. Однако немало негативных показателей и среди молодых, ранее здоровых людей. Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39% людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51% в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27% заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до болезни.

«У госпитализированных пациентов с Covid-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие, – отметил руководитель исследования профессор Ивен Харрисон из Эдинбургского университета. – У многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия».

Лондон, Зоя Осколкова

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