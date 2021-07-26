Губернатор Кировской области заболел коронавирусом

Коронавирусную инфекцию обнаружили у губернатора Кировской области Игоря Васильева. Об этом сам глава региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удаленно дома в Кирове. Чувствую себя нормально благодаря своевременно сделанной прививке от Covid-19», – написал губернатор.
Васильев призвал жителей Кировской области поставить прививку от коронавируса. Глава региона отметил, что вакцинация помогает перенести заболевание легче и без тяжелых последствий.
Киров, Зоя Осколкова
Киров. Другие новости 26.07.21
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