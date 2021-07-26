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Понедельник, 26 июля 2021, 14:24 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Губернатор Кировской области заболел коронавирусом

Коронавирусную инфекцию обнаружили у губернатора Кировской области Игоря Васильева. Об этом сам глава региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удаленно дома в Кирове. Чувствую себя нормально благодаря своевременно сделанной прививке от Covid-19», – написал губернатор.

Васильев призвал жителей Кировской области поставить прививку от коронавируса. Глава региона отметил, что вакцинация помогает перенести заболевание легче и без тяжелых последствий.

Киров, Зоя Осколкова

Киров. Другие новости 26.07.21

В Курганской области впервые за месяц немного улучшилась ситуация по Covid-19. / Коронавирус в России: суточный прирост заболевших и умерших пошел на убыль. / Число новых случаев коронавируса остается стабильным – около 500 в сутки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

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Поволжье, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,