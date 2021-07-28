ВОЗ: В мире резко выросла смертность от коронавируса

В мире резко выросла заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, за минувшую неделю заражаемость коронавирусом выросла на 8%, а смертность – на 21%. Всего было зарегистрировано более 3,8 млн случаев инфицирования и свыше 69 тысяч летальных исходов. «В среднем ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тысячах случаев заражения, тогда как на предшествующей неделе было по 490 тысяч ежедневно», – говорится в сообщении.

Особенно сильный рост смертности зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке. В то же время в Европе число летальных исходов несколько снизилось, там за семь дней заразились свыше 1 млн человек и умерли более 7 тысяч.

Согласно информации ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта» расширил свою географию со 124 до 132 стран.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 28.07.21

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