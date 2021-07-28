В Швеции люди перестали умирать от коронавируса

На протяжении недели Швеция сохраняет нулевые показатели смертности от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в базе данных Our World in Data.

С 22 июля в Швеции не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Власти связывают это с высокими темпами вакцинации населения. Первую прививку поставили 76,9% взрослого населения Швеции, а полностью вакцинированы – 49,1%. При этом в возрастной группе 65 лет и старше обе дозы вакцины получили 89% шведов.

Тем временем, в стране продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии. Так с 15 июля в Швеции можно свободно пользоваться общественным транспортом и посещать любые общественные места. Гражданам лишь рекомендуется не ходить в гости к людям, которые обнаружили у себя симптомы коронавируса.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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