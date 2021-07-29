Минздрав Болгарии заявил о гибели 10 тысяч людей из-за ошибок при вакцинации от Covid-19

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки в организации вакцинации населения от коронавируса привели к гибели десяти тысяч человек. Об этом пишет Sofia Globe.

Первой ошибкой, по словам главы болгарского минздрава, стало то, что программа вакцинации не ставила в приоритет пожилых граждан. В итоге 80% людей, умерших от коронавируса, были из возрастной категории старше 60 лет.

Кацаров также упомянул людей с хроническими заболеваниям, для которых инфекция обернулась осложнениями. Все это стоило стране десяти тысяч жизней. По мнению министра, этих людей можно было спасти.

Кроме того, Кацаров назвал ошибочным решение о закупках вакцины AstraZeneca в ущерб трем другим препаратам, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Позже Болгария столкнулась с нехваткой вакцины.

Третья ошибка – это плохая логистика. «Болгария принесла в жертву старшее поколение. В течение пяти месяцев мы вакцинировали в основном молодых и активных людей. <...> Процесс защиты наиболее уязвимых групп был полностью прекращен», – заключил министр.

София, Зоя Осколкова

София. Другие новости 28.07.21

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