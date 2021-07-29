Киностудия Голливуда введет обязательную вакцинацию для актеров

Компания Netflix введет обязательную вакцинацию от коронавируса для всех участников съемок, которые непосредственно контактируют друг с другом. Об этом сообщили Hollywood Reporter и Variety.

Netflix стал первой крупной голливудской киностудией, которая вводит новые правила по возращению к работе в условиях пандемии. Обязательные для исполнения протоколы согласовали профсоюзы Голливуда, представители крупных кинокомпаний, Альянс продюсеров кино и телевидения, Гильдия киноактеров и другие отраслевые союзы и гильдии.

Все сотрудники, работающие на съемочных площадках, будут обязаны поставить прививку от коронавируса. Подразумевается, что во время съемочного процесса можно будет ослабить ограничения, если все участники будут вакцинированы.

Требование об обязательной вакцинации может не коснуться уже запущенных проектов. Кроме того, исключение могут сделать для тех, кто отказывается от прививки по медицинским показаниям, по возрасту или в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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