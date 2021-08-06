Британские власти нашли составленный 16 лет назад план по борьбе с коронавирусом

В Великобритании нашли план по борьбе с пандемией коронавируса, разработанный в 2005 году. В документе речь шла о SARS и вызываемом им тяжелом остром респираторном синдроме. Об этом сообщает The Independent.

План содержал рекомендации по введению режима самоизоляции, ограничению передвижения граждан, а также говорилось о необходимости тестирования, отслеживания контактов с заболевшими и увеличения запасов средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в документе был отдельный пункт об угрозе «суперраспространения» инфекции и способы избежать этого сценария – к примеру, с помощью эффективной обработки и вентиляции помещений.

По словам бывшего главного научного советника правительства страны Дэвида Кинга, план просто упустили из виду. «Мы могли спасти десятки тысяч жизней», – цитирует издание экс-чиновника.

В результате в 2020 году британским властям пришлось разрабатывать меры с нуля. Один из источников сообщил, что правительств отказалось от планов реагирования на подобные инфекции, так как было уверено, что «они сюда не дойдут».

По данным Университета Джона Хопкинса, в Великобритании выявили более 6 млн случаев коронавирусной инфекции. Жертвами Covid-19 стали более 130 тысяч человек.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 06.08.21

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