Бодибилдер считал себя «слишком здоровым» для прививки и умер от коронавируса

В Великобритании скончался от последствий заражения коронавирусом мужчина, который считал себя «слишком здоровым» для вакцинации. Об этом сообщает LADbible.

42-летний Джон Эйерс всю жизнь занимался фитнесом и увлекался бодибилдингом. Мужчина был уверен в своем здоровье и считал, что, заразись он коронавирусом, то перенесет болезнь в легкой форме. Поэтому спортсмен отказался делать прививку.

Когда Эйерс был инфицирован, он боролся за жизнь в течение месяца. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло.

За несколько дней до смерти Джон признался, что зря не сделал прививку. «На него повлиял поток фейков по поводу безопасности вакцины. Он не хотел вводить ее в свое тело», – говорит его сестра-близнец Дженни Макканн.

Близкие Джона решили сделать эту историю достоянием общественности, в надежде, что это может спасти чью-то жизнь.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 09.08.21

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