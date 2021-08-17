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Вторник, 17 августа 2021, 16:57 мск

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Новая Зеландия ввела всеобщий локдаун из-за одного зараженного коронавирусом

Власти Новой Зеландии объявили об общенациональном локдауне после одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает BBC.

Случай инфицирования выявили в крупнейшем по населению городе Новой Зеландии Окленде. Covid-19 заболел 58-летний мужчина. Премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о введении ограничений и отметила, что страна была готова к такому развитию событий.

В частности, в Новой Зеландии будут закрыты учебные заведения, офисы и все предприятия. Будут продолжать работу только экстренные службы, аптеки и магазины с продуктами и вещами первой необходимости.

«Вариант жестких и своевременных действий сработал раньше. Мы можем наблюдать по тому, что происходит в других странах, что может произойти, если мы не опередим вирус. У нас всего один шанс», – заявила Ардерн.

Веллингтон, Зоя Осколкова

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