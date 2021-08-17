Новая Зеландия ввела всеобщий локдаун из-за одного зараженного коронавирусом

Власти Новой Зеландии объявили об общенациональном локдауне после одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает BBC.

Случай инфицирования выявили в крупнейшем по населению городе Новой Зеландии Окленде. Covid-19 заболел 58-летний мужчина. Премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о введении ограничений и отметила, что страна была готова к такому развитию событий.

В частности, в Новой Зеландии будут закрыты учебные заведения, офисы и все предприятия. Будут продолжать работу только экстренные службы, аптеки и магазины с продуктами и вещами первой необходимости.

«Вариант жестких и своевременных действий сработал раньше. Мы можем наблюдать по тому, что происходит в других странах, что может произойти, если мы не опередим вирус. У нас всего один шанс», – заявила Ардерн.

Веллингтон, Зоя Осколкова

Веллингтон. Другие новости 17.08.21

«Есть хотя бы политическая воля»: Лавров оценил диалог с ЕС о признании сертификатов вакцинации. / Севастополь обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. / Коронавирус в России: менее 21 тыс. новых заболевших и снова больше 800 смертей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»