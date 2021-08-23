Китай остановил распространение коронавируса в стране

Государственный комитет здравоохранения КНР заявил, что в стране приостановлено распространение Covid-19. 21 новый инфицированный коронавирусом был выявлен накануне, 22 августа. Все зараженные прибыли из-за рубежа.

С июля в Китае не зафиксировано ни одного случая инфицирования и передачи вируса внутри страны. 20 июля произошел последний всплеск внутренних случаев заболеваемости. Установлено, что заражение произошло во время уборки самолетов, прибывших из-за границы. Из международного аэропорта административного центра восточной провинции Цзянсу города Нанкина вирус распространился на значительную часть китайской территории.

Власти ввели строгие меры по предотвращению распространения инфекции, в том числе жесткий локдаун, ограничение транспортного сообщения, а также наладили тестирование всего населения в пострадавших районах.

За время пандемии в КНР зафиксировано более 94 тысяч случаев Covid-19, от последствий заболевания скончались свыше 4,6 тыс. человек.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 23.08.21

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