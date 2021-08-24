российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 августа 2021, 13:37 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Ученые доказали наличие суперраспространителей коронавируса

Большинство заболевших коронавирусом в больницах заражается от других пациентов, а не от врачей. К такому выводу пришли британские ученые в исследовании, опубликованном в журнале eLife.

Специалисты изучили данные о распространении коронавируса в больнице Адденбрукс в Кембридже во время первой волны пандемии. Исследователи обратили внимание на пять отделений медучреждения, где Covid-19 с марта по июнь 2020 года заразились множество людей.

Ученые собрали генетический материал коронавируса у инфицированных и совместили данные анализа геномных последовательностей вируса, хронологию заражений и информацию о местоположении пациентов на тот или иной момент. В результате исследователи смогли реконструировать последовательность случаев передачи Covid-19.

Из 22 установленных случаев заражения пациентов в больнице 20 были заражены другими пациентами, а не медицинскими работниками. При этом сами медики заражались одинаково часто как от пациентов, так и от коллег.

Кроме того, 21% пациентов вызвали 80% случаев заражения Covid-19. Что еще раз доказывает наличие «суперраспространителей» коронавируса.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 24.08.21

Заболеваемость Covid-19 в России продолжает снижаться, но смертность растет. / Число умерших от коронавируса в Свердловской области приближается к пяти тысячам. / Свердловская область остается в списке регионов-аутсайдеров по количеству вакцинированных (КАРТА). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Ученые рассчитали вероятность смерти всех людей от пандемии

В Грузии от коронавируса умер полностью вакцинированный пациент

Россия предложила Черногории полмиллиона доз вакцины «Спутник Лайт»

В России число новых случаев Covid-19 стало минимальным за последние два месяца

Китай остановил распространение коронавируса в стране

В Греции второй полностью вакцинированный пациент умер от коронавируса

Офтальмолог назвала симптомы коронавирусного конъюнктивита

В США изъяли три тысячи фейковых сертификатов о вакцинации из Китая

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,