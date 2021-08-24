Ученые доказали наличие суперраспространителей коронавируса

Большинство заболевших коронавирусом в больницах заражается от других пациентов, а не от врачей. К такому выводу пришли британские ученые в исследовании, опубликованном в журнале eLife.

Специалисты изучили данные о распространении коронавируса в больнице Адденбрукс в Кембридже во время первой волны пандемии. Исследователи обратили внимание на пять отделений медучреждения, где Covid-19 с марта по июнь 2020 года заразились множество людей.

Ученые собрали генетический материал коронавируса у инфицированных и совместили данные анализа геномных последовательностей вируса, хронологию заражений и информацию о местоположении пациентов на тот или иной момент. В результате исследователи смогли реконструировать последовательность случаев передачи Covid-19.

Из 22 установленных случаев заражения пациентов в больнице 20 были заражены другими пациентами, а не медицинскими работниками. При этом сами медики заражались одинаково часто как от пациентов, так и от коллег.

Кроме того, 21% пациентов вызвали 80% случаев заражения Covid-19. Что еще раз доказывает наличие «суперраспространителей» коронавируса.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 24.08.21

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