российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 сентября 2021, 11:48 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Власти Японии хотят ввести ковид-паспорта для посещения магазинов

Власти Японии подготовили план введения «паспортов вакцинации». Предполагается, что обладатели таких документов смогут получить бонусы и скидки в магазинах. Об этом сообщает The Japan Times.

Инициатива будет рассмотрена на заседании правительственной группы по борьбе с пандемией коронавируса. Документы, подтверждающие вакцинацию, будут требовать при входе в магазины.

При этом авторы идеи подчеркнули, что необходимо не допустить дискриминационного подхода в отношении тех, у кого нет ковид-паспортов. В частности, нельзя будет требовать такой паспорт при посещении школы или места работы.

По последним данным, в Японии за время пандемии выявили свыше 1,57 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали около 16 тысяч заболевших.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 07.09.21

Жителя Вьетнама приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса. / Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 89 тысяч. / В Таиланде протестующих из-за пандемии разогнали резиновыми пулями. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Жителя Вьетнама приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса

В Таиланде протестующих из-за пандемии разогнали резиновыми пулями

Четвертая волна коронавируса накрыла США – ситуация хуже, чем год назад

В России выявили менее 18 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В Израиле хотят прививать население четвертой дозой вакцины от коронавируса

В России за время пандемии выявили более 7 млн случаев коронавируса

В России выявили 18 780 новых случаев заражения Covid-19

Во время акции антипрививочников в Лондоне пострадали полицейские

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,