Власти Японии хотят ввести ковид-паспорта для посещения магазинов

Власти Японии подготовили план введения «паспортов вакцинации». Предполагается, что обладатели таких документов смогут получить бонусы и скидки в магазинах. Об этом сообщает The Japan Times.

Инициатива будет рассмотрена на заседании правительственной группы по борьбе с пандемией коронавируса. Документы, подтверждающие вакцинацию, будут требовать при входе в магазины.

При этом авторы идеи подчеркнули, что необходимо не допустить дискриминационного подхода в отношении тех, у кого нет ковид-паспортов. В частности, нельзя будет требовать такой паспорт при посещении школы или места работы.

По последним данным, в Японии за время пандемии выявили свыше 1,57 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали около 16 тысяч заболевших.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 07.09.21

Жителя Вьетнама приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса. / Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 89 тысяч. / В Таиланде протестующих из-за пандемии разогнали резиновыми пулями. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»